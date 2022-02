UP Board Exam 2022: साल 2020 में टॉपर ने हासिल किए थे इतने मार्क्स, आप भी जानें कट ऑफ

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. छात्रों के परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) तैयार किए जा रहे हैं. इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) होम सेंटर में आयोजित नहीं की जाएगी. 2 साल से ऑनलाइन स्टडी (Online Study) के कारण कुछ छात्र ऑफलाइन एग्जाम को लेकर तनाव में हैं.

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) से पहले स्कूलों में यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन करवाया जाएगा. इससे छात्रों को यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न (UP Board Exam Pattern) समझ में आ जाएगा और परीक्षा के दौरान उन्हें किसी तरह का तनाव नहीं होगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) के आदेशानुसार यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए यूपी प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी.

52 लाख छात्र देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में 52 लाख छात्र शामिल होंगे. हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 28 लाख छात्रों ने और 12वीं की परीक्षा के लिए 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जा सकती है.

ये भी पढ़ें:

CBSE CTET Result 2021 LIVE: सीटीईटी 2021 रिजल्ट शाम तक, ctet.nic.in से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

Board Exams 2022: छात्र कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा रद्द करवाने की मांग, ये है बड़ी वजह

2020 में इन छात्रों ने किया था टॉप

उत्तर प्रदेश में 2021 में कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी. राज्य में 2020 में आयोजित की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बागपत की रिया जैन ने 96.67 प्रतिशत मार्क्स लाकर पूरे राज्य में टॉप किया था (UP Board Exam Topper). वहीं, 12वीं में बागपत के ही अनुराग मलिक ने 97% मार्क्स लाकर टॉप किया था.

Tags: UP Board Exam, UP Vidhan Sabha Election 2022, यूपी विधानसभा चुनाव 2022