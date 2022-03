UP Board Exam 2022: कम कर दिया गया है यूपी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस, छात्रों को ऐसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UPMSP). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी करेगा (UP Board Exam Schedule). यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा की डेटशीट रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है. यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक करते रहें.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल में किया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) की लिस्ट जारी की जा चुकी है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त हिदायत जारी की गई थी. वहां नकल रोकने और कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन करने के इंतजाम किए जा रहे हैं. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी (CCTV) के जरिए निगरानी रखी जाएगी.

इस वजह से कम हुआ सिलेबस

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के सिलेबस (UP Board Exam Syllabus) में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है. इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा सिर्फ 70 फीसदी सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी. कोविड 19 (Covid 19) संक्रमण के कारण बने हालात की वजह से स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद थे. ऐसे में छात्रों की पढ़ाई-लिखाई काफी प्रभावित हो गई थी. यूपी बोर्ड परीक्षा सिलेबस कम करने से उन्हें मदद मिल जाएगी (UP Board Exam Syllabus).

यूपी प्री बोर्ड परीक्षा से आसान होगी तैयारी

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षा को लेकर तनाव की स्थिति में थे. ऐसे में स्कूलों में आयोजित होने वाली यूपी प्री बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam 2022) से उन्हें न सिर्फ अपनी तैयारी का आंकलन करने में मदद मिल जाएगी, बल्कि सभी तरह के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूलों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा अनिवार्य कर दी है. कक्षा 10वीं और 12वीं के हर छात्र को इसमें शामिल होना होगा.

