UP Board Exam 2022: आसान था यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर, अब कल के लिए रहें तैयार

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UPMSP Exam). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन करवाता है. इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो गई थी (UP Board 10th 12th Exam 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा दो पालियों में हो रही है. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डेटशीट चेक करके ही परीक्षा की तैयारी करें (UP Board Exam Schedule).

यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किया गया था (UP Board Exam Schedule). छात्रों के लिए बेस्ट रहेगा कि वे यूपी बोर्ड एग्जाम शेड्यूल को अपनी स्टडी टेबल के आस-पास ही रख लें (UP Board Exam Tips). इससे परीक्षा की तारीख और विषय को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. जानिए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों का कल कौन सा पेपर है (UP Board 10th 12th Exam 2022).

आसान था पहला पेपर

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू हुई थी. कल यूपी बोर्ड हाईस्कूल के छात्रों का हिंदी पेपर था. वहीं, यूपी बोर्ड इंटर के छात्रों ने पहली पाली में सैन्य विज्ञान की परीक्षा और दूसरी पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा दी थी. यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले दिन का पेपर काफी आसान था और सिलेबस के हिसाब से ही बना था.

नोट करें कल का शेड्यूल

यूपी बोर्ड परीक्षा में 26 मार्च के शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) की बात करें तो हाईस्कूल के छात्र पहली पाली में पालि, अरबी, फारसी की परीक्षा और दूसरी पाली में संगीत गायन की परीक्षा देंगे. वहीं, इंटरमीडिएट के छात्र पहली पाली में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला की परीक्षा देंगे और दूसरी पाली में सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), एग्रोनॉमी (प्रथम प्रश्न पत्र) और एग्रोनॉमी (षष्टम प्रश्न पत्र के लिए) की परीक्षा देंगे.

