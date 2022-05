UP Board Exam 2023 Calendar: यूपी बोर्ड ने बदला एग्जाम पैटर्न, चेक करें 2023 का वार्षिक कैलेंडर

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023 Calendar, UP Board Exam Pattern, UPMSP Exam, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए 51 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन दिनों बोर्ड रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अगले साल यानी 2023 का वार्षिक कैलेंडर रिलीज कर दिया है (UP Board 10th 12th Exam 2023).

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का नया एग्जाम पैटर्न और 2023 में परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर नया वार्षिक कैलेंडर चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अभी से नया शेड्यूल नोट कर लें. इससे उन्हें बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी.

ये है यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का शेड्यूल

यूपी बोर्ड के वर्तमान सत्र 2022-23 में सभी कक्षाओं का सिलेबस 20 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा. जानिए बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी कुछ अहम तारीखें.

प्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम- जनवरी 2023 के तीसरे हफ्ते में

प्री बोर्ड लिखित परीक्षा- 1-15 फरवरी 2023

बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम- 16 से 28 फरवरी 2023

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023- मार्च 2023

बदल गया 9वीं-10वीं का एग्जाम पैटर्न

यूपी बोर्ड 9वीं व 10वीं कक्षाओं की लिखित परीक्षाएं नए फॉर्मेट के आधार पर होंगी. इनके प्रश्न पत्रों में दो खंड होंगे. पहले खंड में टोटल अंक के 1/3 सवाल बहुविकल्पीय व दूसरे खंड में 2/3 सवाल वर्णनात्मक होंगे. पहले खंड में पूर्णांक के 30 प्रतिशत अंक बहुविकल्पीय प्रश्न के रहेंगे, जिनके जवाब ओएमआर शीट पर देने होंगे. वहीं, द्वितीय खंड में पूर्णांक के 70 प्रतिशत अंक वर्णनात्मक सवालों के लिए रखे जाएंगे. इनके जवाब उत्तर पुस्तिका में देने होंगे.

