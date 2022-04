UP Board News: यूपी बोर्ड के छात्रों को करनी होगी इंटर्नशिप, स्कूल से मिलेगी जॉब मार्केट की समझ

नई दिल्ली (UP Board News, UP Board Exam, Internship, UP CM Yogi Adityanath, UP Jobs). नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) के तहत स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है. इससे भविष्य में उनके लिए स्किल बेस्ड जॉब ढूंढना काफी आसान हो जाएगा. इसके लिए एजुकेशन पैटर्न में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के स्कूलों का स्टडी पैटर्न भी बदला जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पढ़ाई को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. इसके तहत स्टूडेंट्स में स्कूली पढ़ाई के दौरान ही जॉब मार्केट की समझ विकसित की जाएगी. अब उनके लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य किया जाएगा. इससे भविष्य में उन्हें करियर बनाने में आसानी होगी. वहीं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न (UP Board Exam Pattern) को भी बदला जा रहा है.

इस क्लास के छात्र करेंगे इंटर्नशिप

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है कि अब से 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. इससे उन्हें जॉब मार्केट (Job Market) की बेहतर जानकारी मिलेगी और भविष्य में उनके लिए करियर (Career) बना पाना आसान हो जाएगा. अभी तक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स ही इंटर्नशिप के पात्र होते थे.

नए एग्जाम पैटर्न पर एक नजर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, अगले साल यानी 2023 से 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam 2023) एमसीक्यू (MCQ) पैटर्न पर होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 10वीं की परीक्षा में 30 प्रतिशत सवाल एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होंगे. इसके लिए छात्रों को ओएमआर (OMR) शीट प्रदान की जाएगी.

