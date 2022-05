UP Board Result: पिछले साल कैसे बना था यूपी बोर्ड रिजल्ट? यहां जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली (UP Board Result, upmsp.edu.in, UP Board 10th 12th Result 2022, upresults.nic.in, UP Board Exam). उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होती है. इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में मार्च-अप्रैल में हुई थी.

2021 में कोविड 19 संक्रमण के मामलों में इजाफा देखते हुए यूपी बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. ऐसे में स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाने के लिए ऑल्टरनेट प्रोसेस अपनाया गया था. इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से एक फॉर्मूला जारी किया गया था. साथ ही तय किया गया था कि हालात सामान्य हो जाने पर यूपी बोर्ड रिजल्ट की असेसमेंट प्रक्रिया को कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजा जाएगा.

रिजल्ट के लिए क्या था सरकारी फॉर्मूला?

पिछले साल 2021 में कक्षा 10वीं का रिजल्ट कक्षा 9 व कक्षा 10 के प्री-बोर्ड के 50 प्रतिशत मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को जोड़कर तैयार किया गया था. वहीं, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कक्षा 10वीं के 50 प्रतिशत, कक्षा 11वीं के टर्म 1 और टर्म 2 के 40 प्रतिशत और कक्षा 12वीं के प्री-बोर्ड के 10 प्रतिशत मार्क्स को जोड़कर तैयार किया गया था.

56 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा

पिछले साल यानी 2021 में कक्षा 10वीं में 99.52 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. वहीं, कक्षा 12वीं में 97.88 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे. साल 2021 में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए करीब 56 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस साल स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 जून में जारी किया जा सकता है.

