UP Board Results 2022: इन वेबसाइट पर जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022, अभी से कर लें नोट

नई दिल्ली (UP Board Results 2022, upmsp.edu.in, UP News). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) आज खत्म हो चुकी है. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हैं. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में करीब 52 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इनमें से 27,81,654 स्टूडेंट्स कक्षा 10वीं के थे और 24,01,035 स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं के थे.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल 2022 से शुरू किए जाने की उम्मीद है. इस बार 30 मार्च 2022 को यूपी बोर्ड पेपर लीक (UP Board Paper Leak) हो गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर 24 जिलों में लीक हो गया था. वहां इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और इसका आयोजन आज किया गया था.

जानें कब जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के पहले हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद है. 2 साल बाद बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित हुई थीं और इसलिए इस साल परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती बरती गई थी. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा.

इन वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे रिजल्ट

अक्सर रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट क्रैश हो जाती हैं. बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने से पहले ही बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो गई थी. अगर यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित होने के बाद भी ऐसी स्थिति आती है तो आप अन्य वेबसाइट पर भी यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 चेक कर सकेंगे. ये थर्ड पार्टी साइट हैं- www.sarkariresult.com, www.indiaresults.com और www.boardresult.org.

ये भी पढ़ें:

CBSE Term 2 Exam: CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर, जानें कैसे मिलेंगे एडमिट कार्ड

CBSE Board Exam 2022: क्या वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी CBSE बोर्ड टॉपर की कॉपी? पढ़ें पूरी खबर

Tags: UP Board, UP Board Exam 2022, UP Board Paper Leak, उत्तर प्रदेश