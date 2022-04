NEET Exam: इस कोर्स के लिए भी जरूरी है नीट स्कोर, पढ़ें यूपी सरकार का नया आदेश

नई दिल्ली (NEET Exam, Medical Course, Employment News, UP Job, Yogi Adityanath). अभी तक एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए नीट परीक्षा (NEET Exam) में शामिल होना अनिवार्य था. लेकिन अब मेडिकल से जुड़े कुछ अन्य जरूरी कोर्स (Medical Course) के लिए भी नीट परीक्षा का स्कोर अनिवार्य कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने नीट परीक्षा, पैरामेडिकल स्टाफ और यूपी में रोजगार (UP Employment News) के संबंध में कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं. इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य उज्ज्वल होगा. जानिए योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कोर्स, नीट परीक्षा और पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में क्या नए निर्देश जारी किए हैं.

नीट स्कोर के आधार पर मिलेगा एडमिशन

जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (जीएनएम) और बीएससी नर्सिंग कोर्स (Nursing Course) में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का स्कोर अनिवार्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि इन मेडिकल कोर्स की पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी नीट परीक्षा में शामिल होकर अपनी योग्यता साबित होगी. साथ ही हर राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं.

राज्य में निकलेंगी हजारों भर्तियां

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैरामेडिकल स्टाफ को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताया है. कोविड काल में सभी इसका महत्व समझ चुके हैं. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में अगले छह महीने में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी. नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं.

