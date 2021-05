अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिये अच्‍छी खबर है. उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने सब इंस्‍पेटर के पदों पर बंपर वैकेंसी जारी की है. ग्रेजुएशन करने वाले महिला और पुरुष उम्‍मीदवार सब इंस्‍पेक्‍टर पदों के ल‍िये आवेदन कर सकते हैं. उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर 9534 सब इंस्‍पेक्‍टर (SI) पदों के लिये आवेदन मांगे हैं. यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 (UP Police Recruitment 2021) नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के जरिये महिला और पुरुष सब इंस्‍पेक्‍टर (SI) की भर्ती की जाएगी. इच्‍छुक उम्‍मीदवार यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 (UP Police SI Bharti 2021) के लिये आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर 30 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान, कॉलेज या यूनिवर्स‍िटी से बैचलर डिग्री हासिल करने वाले या इसके समानान्‍तर डिग्री प्राप्‍त करने वाले उम्‍मीदवार एसआई पदों (UP Police SI Bharti 2021) के लिये आवेदन कर सकते हैं.न्‍यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष के उम्‍मीदवार इन पदों (UP Police SI Bharti 2021) पर आवेदन कर सकते हैं. बता दें किसरकारी नियमों के तहत SC/ ST /OBC/PWD/ PH उम्‍मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू: 1 अप्रैल 2021आवेदन की आखिरी तारीख : 30 मई 2021आवेदन करने के लिये सभी उम्‍मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा.यूपी पुलिस सब इंस्‍पेक्‍टर (UP Police Sub Inspector), SI का वेतन 9300 से 34800 रुपये प्रति माह हो सकता है.उम्‍मीदवारों को 30 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा ओर फिजिकल एफिशएंसी टेस्‍ट के आधार पर होगा.