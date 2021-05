उत्‍तर प्रदेश में शिक्षक पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है. उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, UPSESSB ने नोटिफिकेशन जारी कर शिक्षक (Teacher Jobs) के कुल 15198 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसमें से 12603 UP TGT और बाकी के 2595 UP PGT के हैं. जो उम्‍मीदवार UP TGT, PGT Jobs 2021 के लिये इच्‍छुक हैं, वह इन पदों (Sarkari Result UP TGT, PGT recruitment) के लिये 10 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. इच्‍छुक उम्‍मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से समकक्ष डिग्री, बी.एड, पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) डिग्री होनी चाहिए.न्‍यूनतम 21 वर्ष के उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. सरकारी नियमों के तहत SC/ ST /OBC/PWD/ PH उम्‍मीदवारों को उम्र सीमा में छूट प्राप्‍त होगी.आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख: 16 मार्च 2021.रजिस्‍टर करने की आखिरी तारीख: 10 मई 2021फीस भुगतान की आखिरी तारीख: 12 मई 2021.आवेेेेदन करने की आखिरी तारीख: 15 मई 2021परीक्षा की तारीख: अभी घोषित नहीं हैजनरल/OBC आवेदन शुल्‍क : 750EWS (TGT) एप्‍लीकेशन फीस: 450EWS (PGT)एप्‍लीकेशन फीस: 650SC एप्‍लीकेशन फीस: 450ST एप्‍लीकेशन फीस: 250TGT: 44900-142400 ग्रेड पे -4600PGT: 47600-151100 ग्रेड पे - 4800उम्‍मीदवारों को इन पदों के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा.उम्‍मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.