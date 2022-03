UPMSP Exam: यूपी बोर्ड के स्कूल कर रहे हैं बड़ी लापरवाही, अब तक नहीं दी जरूरी जानकारी

UP Board 10वीं 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं मार्च के अंत तक होगी खत्म

नई दिल्ली (UPMSP Exam, UP Board Exam 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा (UPMSP Exam) मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित करवाई जाएगी. यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के कारण परीक्षाएं कुछ देरी के साथ शुरू होंगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे जारी होते ही यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam 2022) भी जारी कर दिया जाएगा.

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में करीब 51 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे. सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है. यूपी बोर्ड परीक्षा (UPMSP Exam) में शामिल होने वाले दिव्यांग छात्रों की जानकारी अलग से यूपीएमएसपी वेबसाइट upmsp.edu.in पर दर्ज करवानी होती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा किया जाता है.

दिव्यांग छात्रों का ब्योरा अधूरा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध कई स्कूलों (UP Board Schools) ने अभी तक दिव्यांगों का पूरा ब्योरा दर्ज नहीं किया है. इनकी तरफ से यह बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है. इनमें शामिल हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों को नोटिस जारी किया जा चुका है. नोटिस में दिए गए सख्त निर्देश के मुताबिक, लिस्ट में शामिल स्कूलों को आज यानी 4 मार्च तक डेटा उपलब्ध करवाना होगा.

कैसे जारी होंगे एडमिट कार्ड?

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में शामिल होने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड बनाने के लिए उनके नाम, फोटो और दिव्यांगता के प्रमाण पत्र जैसे जरूरी विवरण चाहिए होंगे. अगर ये टाइम पर जमा नहीं किए गए तो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए उनके एडमिट कार्ड (UP Board Exam Admit Card) जारी करने में मुश्किल हो जाएगी.

