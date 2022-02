UP Board Exam 2022: सभी छात्रों को देनी होगी प्री बोर्ड परीक्षा, UPMSP जल्द जारी करेगा शेड्यूल

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) ने सभी स्कूलों को यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन करवाने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) की वजह से स्कूल लंबे समय से बंद चल रहे थे लेकिन अब 7 फरवरी 2022 से स्कूलों को फिर से खोला जा चुका है (School Reopening). ऐसे में सभी स्कूलों को अपने यहां यूपी प्री बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam 2022) का अनिवार्य तौर पर आयोजन करवाना होगा.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद आयोजित की जाएंगी. संभव है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती हैं. इस साल परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी, जिनके लिए सभी परीक्षार्थियों को उपस्थित होना होगा.

बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर होंगे प्री बोर्ड

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूलों को अनिवार्य तौर पर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन करवाना होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यूपी प्री बोर्ड परीक्षा मुख्य बोर्ड परीक्षा के पैटर्न (UP Board Exam Pattern) पर ही आयोजित हों. इससे छात्रों को सीटिंग पैटर्न और एग्जाम पैटर्न, दोनों की जानकारी हो सकेगी.

मार्च में आयोजित हो सकती है परीक्षा

यूपी प्री बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन मुख्य परीक्षा से कुछ समय पहले किया जाएगा (UP Board Exam 2022). इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि परीक्षाएं शायद मार्च के शुरुआती हफ्ते में आयोजित हों. यूपी प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में आयोजित की जाती हैं और स्कूल के शिक्षक ही पेपर चेक करते हैं.

