UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड ने जारी की परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, 35 जिले अब भी हैं बाकी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP Exams 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) अपने यहां होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद करेगा. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) 15 मार्च से 24 मार्च 2022 के बीच आयोजित की जा सकती हैं.

इन दिनों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exams 2022) बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है (UP Board 10th 12th Exam 2022).. इसमें सबसे प्रमुख काम है 10वीं और 12वीं के परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) निर्धारित करना. दरअसल, इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का चयन करने में काफी सावधानी बरत रहा है. परीक्षाओं को नकल विहीन कराने और कोरोना गाइडलाइंस (Corona Guidelines) का पालन करने के लिए कई बातों का ख्याल रखा जा रहा है.

40 जिलों ने जारी की सूची

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने जिलों को 13 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों पर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए लिस्ट अपलोड जारी करने के निर्देश दिए थे. लेकिन टाइमलाइन गुजर जाने के बाद भी अब तक 40 जिलों ने ही अपने यहां के यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर (UP Board Exam Centre) की लिस्ट जारी की है. देखा जाए तो 35 जिले अभी भी बाकी हैं.

फरवरी तक जारी होगी फाइनल लिस्ट

जानकारों की मानें तो बोर्ड स्तर पर गठित समिति इन आपत्तियों का निस्तारण कर 10 फरवरी 2022 तक यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर्स (UP Board Exam Centre List) की फाइनल लिस्ट जारी करेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल 10वीं के लिए 27,43,742 और 12वीं के लिए 23,91,841 कुल 51,74,583 छात्र-छात्राओंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है.

Tags: Board exams, UP Board, UP Board Exam, UP Vidhan sabha chunav, यूपी विधानसभा चुनाव 2022