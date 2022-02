UP Board Exam 2022: छात्रों के लिए आई अच्छी खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा एक्सट्रा टाइम

नई दिल्ली (UPMSP, UP Board Exam 2022). इस साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election 2022) आयोजित होने हैं. ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद किया जाएगा. माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (UPMSP Exam 2022) मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती हैं.

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) की फाइनल लिस्ट 10 फरवरी 2022 तक जारी होने की संभावना है. इस साल नकल रोकने के लिए काफी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UPMSP Exam) में बैठने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. कई मीडिया रिपोर्ट ने इस संबंध में खबर जारी की है.

परीक्षा के लिए स्ट्रैटेजी बना सकेंगे छात्र

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में बैठने वाले छात्रों को हमेशा 3 घंटे का समय दिया जाता है. लेकिन इस साल उन्हें 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा पेपर सॉल्व करने के लिए 15 मिनट एक्सट्रा दिए जाएंगे. इससे उन्हें परीक्षा के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में काफी मदद मिल जाएगी.

ये भी पढ़ें:

UPSC Exam: क्या आपमें IAS बनने के गुण हैं? इस तरह से खुद बनाइए अपना रिपोर्ट कार्ड

Career Tips: इंटरव्यू के दौरान फंसा सकती हैं ये गलतियां, हमेशा रखें ध्यान

15 दिनों में पूरी हो जाएगी परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल (UP Board Exam 2022) अभी तक जारी नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षाओं को 15 दिनों में आयोजित करवा लिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 53 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी छात्रों के लिए यूपीएमएसपी (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर नजर बनाकर रखना जरूरी है.

Tags: UP Board Exam, UP Vidhan sabha chunav, UP Vidhan Sabha Election 2022, उत्तर प्रदेश, यूपी विधानसभा चुनाव 2022