UP Board Exam 2022: छात्रों को मिलेगी अलग रंगों की आंसर शीट, जानिए नकल रोकने के इंतजाम

नई दिल्ली (UPMSP, UP Board Exam 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है (UP Board 10th 12th Exam 2022). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद किया जाएगा. इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022 Date Sheet) का आयोजन 24 मार्च 2022 के बाद कभी भी किया जा सकता है.

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) की फाइनल लिस्ट 10 फरवरी 2022 तक जारी होने की उम्मीद है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. इसमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने से लेकर कई अन्य बातें भी शामिल हैं. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam 2022) में आंसर कॉपी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है.

छात्रों को दी जाएंगी कलर कोड वाली कॉपी

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में नकल रोकने के लिए बोर्ड ने 12वीं (UP 12th Board) में कलर कोड वाली उत्तर पुस्तिकाएं शामिल की हैं. ऐसा करने से उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली को रोका जा सकेगा. ऐसा पिछले साल से ही होना था लेकिन तब परीक्षा कैंसिल हो जाने की वजह से यह नहीं हो पाया था (UPMSP Exam).

ये भी पढ़ें:

Board Exams 2022: पहले याद करें आसान चैप्टर, इस स्ट्रैटेजी के साथ करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी

UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा में नहीं कर पाएंगे चीटिंग, ऐसे रखी जाएगी सब पर नजर

हजारों छात्रों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 17 हजार स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करावाया है (UP 12th Board). इस साल परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) पर सीसीटीवी कैमरों (CCTV Camera) की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे जिला केंद्र से लेकर मुख्यालय तक में मौजूद अधिकारी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स पर नजर रख सकेंगे.

Tags: UP Board, UP Board Exam, UP Vidhan Sabha Election 2022, यूपी विधानसभा चुनाव 2022