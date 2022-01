UP Board Exam 2022: आप भी बन जाएंगे इस साल के टॉपर, ऐसे करें यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, Board Exams 2022). साल 2022 में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भी बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है (Coronavirus In India). 10वीं और 12वीं के छात्रों व बोर्ड परीक्षा केंद्र में मौजूद अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं (Board Exams 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के संबंध में कोई नए अपडेट जारी नहीं किए हैं. लेकिन इतना तो तय है कि परीक्षा का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) के बाद किया जाएगा.

2 साल बाद बोर्ड परीक्षा आयोजित होने से छात्र-छात्राओं में तनाव की स्थिति है (Board Exams 2022). परीक्षा केंद्रों को भी नकल विहीन बनाने की पूरी तैयारी चल रही है. अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) में शामिल होने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि आप भी इस साल के टॉपर बनने का ख्वाब देख रहे होंगे. जानिए कुछ टिप्स (Exam Tips), जिनकी मदद से आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में टॉप कर सकते हैं (How To Become Topper).

ऐसे करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी

अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 में टॉप करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं. अगर आप अभी से इन टिप्स को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो आप टॉप जरूर करेंगे.

ये भी पढ़ें:

UPTET 2021: ढाई घंटे में हल करने होंगे 150 प्रश्न, इतने अंकों पर मिल जाएगी शिक्षक पात्रता

Bihar Board Exam 2022: ठंड में भी चप्पल पहनकर परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड के छात्र, पढ़िए अजीब फरमान

1- अपनी लेखन शैली पर खास ध्यान दें.

2- हर विषय के लिए समान समय निर्धारित करें.

3- सिर्फ एक ही विषय पर पूरा फोकस न डालें.

4- प्रैक्टिस के दौरान आने वाले डाउट्स को उसी समय क्लियर कर लें.

5- परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले अपना टाइम टेबल बना लें.

6- जो सब्जेक्ट पसंद न हो, उस पर भी ध्यान दें.

7- बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें और रिवीजन भी करते रहें.

Tags: Board exams, Coronavirus in India, UP Board Exam, UP Vidhan Sabha Election 2022, यूपी विधानसभा चुनाव 2022