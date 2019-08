UPSC Calendar 2020 जारी: IAS Prelims की तैयारी के लिए ये किताबें हैं बेस्ट

हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के लिए:-

भूगोल के लिए:-



अर्थव्यवस्था के लिए:-



राजनीति के लिए:-



करंट अफेयर्स के लिए:-



Science & Tech के लिए:-

Environment & Ecology के लिए:-

यूनियन पब्लिस सर्विस कमीशन की ओर से साल 2020 के लिए कैंलेंडर जारी किया जा चुका है. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देने वाले कैंडीडेट्स ने कैलेंडर के मुताबिक पढ़ाई करना शुरू कर दिया है. यूपीएससी की ओर से कराए जाने वाले एग्जाम के मुताबिक प्लान कर तैयारी की जा रही है. इस आर्टिकल के ज़रिए आपको UPSC (IAS) Prelims एग्जाम की तैयारी में मददगार साबित होने वाली किताबों की लिस्ट मिलेगी. इन किताबों की जानकारी IAS टॉपर्स के इंटरव्यू के आधार पर है. UPSC (IAS) Prelims 2020 एग्जाम 31 मई को होगा.1. A Brief History of Modern India by राजीव अहिर2. वर्ल्ड हिस्ट्री by Norman Lowe3. ‘Concise History of Modern India’ by सुजाता मेननAncient India by आर एस शर्मा (Old NCERT)History of Medieval India by Satish Chandra (Old NCERT)1.‘Facets of Indian Culture’ by स्पेक्टर्म2. Art and Culture by नितिन सिंघानिया3. CCRT website1. Certificate Physical and Human Geography2. Maps Oxford School AtlasIndia: Physical Environment (NCERT)1. Fundamentals of Human Geography (NCERT)2.Certificate Physical And Human Geography1.India People and Economy (NCERT)2.Indian Economy by रमेश सिंह3. Recent Economic Survey- 1. Indian Polity by लक्ष्मीकांत2.An Introduction to the Constitution of India by डी डी बसु3.The Constitution of India by पी एस बक्शी4.Old NCERT books for Indian Polityदैनिक, मासिक और साप्ताहिक करंट अफेयर्स के लिए- 1. The Hindu2. PIB (pib.gov.in)1. Notes by Shankar IAS2. Daily Newspapers3. ISRO website1. Recent Events on Climate change through Newspapers2. NIOS Study Materialsदेखें, UPSC Calendar 2020-ये भी पढ़ें-