विषय किताब

हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर (जीएस पेपर 1) 1- Indian Art and Culture by Nitin Singhania

2- India’s Struggle for Independence by Bipan Chandra

3- India after Independence by Bipan Chandra

4- History of Medieval India by Satish Chandra

5- Ancient India by R.S Sharma

भूगोल (जीएस पेपर 1) 1- Geography of India by Majid Husain

2- World Geography by Majid Husain

3- World Atlas (Orient Black Swan)

4- Certificate Physical and Human Geography – G C Leong

5- Fundamentals of Physical Geography NCERT Class 11

पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस (जीएस पेपर 2) 1- Indian Polity by M. Laxmikanth

2- Introduction to the Constitution of India by DD Basu

3- International Relations: Pushpesh Pant

इकोनॉमी (जीएस पेपर 3) 1- Indian Economy – Nitin Singhania

2- Environment and Disaster Management – Tata McGraw Hill

3- Challenges to Internal Security of India – Ashok Kumar

एथिक्स (जीएस पेपर 4) Ethics, Integrity and Aptitude for Civil Services Main Examination by Subba Rao and P.N. Roy Chaudhary