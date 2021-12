UPSC Interview: चुटकियों में दे सकेंगे यूपीएससी इंटरव्यू, बस दिमाग में फिट कर लें ये बातें

नई दिल्ली (UPSC Exam, UPSC Interview, IAS Interview). यूपीएससी मेन्स परीक्षा (UPSC Mains Exam) के साथ ही उम्मीदवार यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview Tips) की तैयारी भी शुरू कर देते हैं. कई उम्मीदवार यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा (UPSC Prelims Exam) और यूपीएससी मेन्स परीक्षा (UPSC Mains Exam) तो पास कर लेते हैं लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं (UPSC Interview). आईएएस बनने के लिए तीनों चरणों में अच्छे अंक हासिल करना बहुत जरूरी है (How To Become IAS). किसी भी एक में अंक कम रह जाने पर उसका असर रिजल्ट पर जरूर पड़ जाता है.

यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview) पास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन अगर सही रणनीति बनाकर इसकी तैयारी की जाए तो आप आसानी से सफल भी हो सकते हैं. इंटरव्यू की तैयारी शुरू करने से पहले पिछले कुछ सालों में आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) या उसके समकक्ष ऑफिसर बने उम्मीदवारों के इंटरव्यू टिप्स (Interview Tips) जानकर काफी मदद मिल सकती है (Civil Services Exam). अगर आप आईएएस इंटरव्यू (IAS Interview) की तैयारी कर रहे हैं तो जानिए कुछ टिप्स, जिनसे आपकी राह आसान हो जाएगी (UPSC Interview Questions).

इंटरव्यू को लेकर न रखें गलतफहमी

यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview) को लेकर अपने मन में गलतफहमी न पालें. कई लोग आईएएस इंटरव्यू (IAS Interview) के सवालों को लेकर अफवाहें उड़ाते रहते हैं, जिसका असर तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर पड़ने लग जाता है. इंटरव्यू में ज्यादातर उन्हीं चीजों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिनकी जानकारी आपने अपने DAF (Detailed Application Form) में दी हो. इसलिए ध्यान रखें कि यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview Questions) में आपसे पहेलियां नहीं पूछी जाएंगी, बल्कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जज किया जाएगा.

फॉर्म में न दें गलत जानकारी

यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में मौजूद इंटरव्यू पैनल उम्मीदवारों से उनकी हॉबी से जुड़े सवाल जरूर पूछता है. दरअसल, इसके जरिए यह पता लगाया जाता है कि आपने फॉर्म में कोई झूठी या गलत जानकारी तो नहीं दी है. इसलिए फॉर्म में सिर्फ सही जानकारी भरें और अपनी हॉबी से जुड़े हर सवाल के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें.

देश-दुनिया की जानकारी होना जरूरी

यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) और उसके इंटरव्यू (UPSC Interview) में करंट अफेयर्स की जानकारी पर बहुत जोर दिया जाता है (Current Affairs). इसलिए रोजाना अखबार और उसमें दिया जाने वाला एडिटोरियल जरूर पढ़ें. अपने आस-पास के समसामयिक मुद्दों पर कड़ी नजर बनाकर रखें. खबरों का विश्लेषण करें और उनसे जुड़े सवालों के लिए तैयार रहें.

इंटरव्यू में भी कह सकते हैं ‘न’

इंटरव्यू के दौरान ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब दें. आपको जिस भी सवाल का सही जवाब न आता हो, वहां तुक्का लगाने के बजाय पैनल को विनम्रता से मना कर दें. किसी को भी हर चीज की जानकारी नहीं होती है और इंटरव्यू लेने वाले एक्सपर्ट को आपकी यह साफगोई ज्यादा बेहतर लगेगी.