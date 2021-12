UPSC Exam: चाय की दुकान से शुरू हुआ IAS बनने का सफर, जानें हिमांशु गुप्ता की सक्सेस स्टोरी

नई दिल्ली (UPSC Exam, IAS Interview, IAS Success Story). हर साल यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) के बाद उसमें सफल हुए उम्मीदवारों की सक्सेस स्टोरी (IAS Success Story) ट्रेंड करती हैं. कई बार कुछ उम्मीदवारों की कहानी इतनी प्रेरक होती है कि उसे सुनकर विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 (Civil Services Exam) में 304वीं रैंक हासिल करने वाले आईएएस हिमांशु गुप्ता (IAS Himanshu Gupta) ने बरेली के एक छोटे से कस्बे में रहते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की थी (UPSC Exam Preparation Tips).

किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ निश्चयी होना जरूरी होता है. परीक्षा को पास न कर पाने के कई बहाने हो सकते हैं लेकिन हर मुश्किल को ओवरकम करके उसे पार कर जाने वाले को सफलता जरूर हासिल होती है. आईएएस हिमांशु गुप्ता (IAS Himanshu Gupta Success Story) के पिता चाय की दुकान लगाते थे और हिमांशु ने वहीं बैठकर परीक्षा की तैयारी की. जानिए आईएएस हिमांशु गुप्ता की सक्सेस स्टोरी (IAS Success Story).

3 बार दी यूपीएससी परीक्षा

बरेली के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले आईएएस हिमांशु गुप्ता (IAS Himanshu Gupta) ने तीन बार यूपीएससी परीक्षा दी थी. पहली बार में रैंक के हिसाब से उन्हें इंडियन रेलवे सर्विस में नियुक्त किया गया था, अगले प्रयास में वे आईपीएस (IPS Rank) के पद तक पहुंचे थे और फिर साल 2019Josh Talks में बेहतर रणनीति और तैयारी के साथ वे 304वीं रैंक हासिल कर आईएएस ऑफिसर (How To Become IAS) बन गए.

पिता की दुकान पर लिया फैसला

हिमांशु गुप्ता के पिता की चाय की दुकान है. हिमांशु वहीं बैठकर रोजाना अखबार पढ़ा करते थे. अखबार पढ़ने के दौरान ही उनके अंदर यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam Preparation Tips) को पास करने की अलख जाग उठी. परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जाने के बजाय उन्होंने डिजिटल रूप से वहीं से पढ़ाई करने का फैसला किया. उनका यह फैसला बिल्कुल सही भी साबित हुआ.

कहीं से भी कर सकते हैं परीक्षा की तैयारी

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है (UPSC Exam Preparation Tips). हिमांशु गुप्ता के ट्रैक रिकॉर्ड से तो यही सीख मिलती है (IAS Himanshu Gupta). अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई करके कहीं से भी सफलता हासिल कर सकते हैं.

