UPSC Exam: क्या आप IRS ऑफिसर बनना चाहते हैं? काम आएगी ये जानकारी

नई दिल्ली (UPSC Exam, IRS Officer). यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) पास करके देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) हासिल की जा सकती है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों का चयन आईएएस (IAS Officer), आईपीएस (IPS Officer), आईएफएस (IFS Officer) और आईआरएस ऑफिसर (IRS Officer) के तौर पर किया जाता है. अभ्यर्थी यूपीएससी फॉर्म भरते समय भी पद के लिए अपनी प्रिफरेंस दर्ज करते हैं.

आईआरएस का फुल फॉर्म (IRS Full Form) इंडियन रिवेन्यू सर्विस है. इसे हिंदी में भारतीय राजस्व सेवा कहते हैं. यह काफी सम्माननीय पद है और इस पर आसीन ऑफिसर को अच्छी सैलरी (IRS Salary) के साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) पास करने के बाद आईआरएस ऑफिसर (How To Become IRS Officer) बनना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में हर छोटी-बड़ी बात पता होनी चाहिए.

IRS ऑफिसर के लिए जरूरी योग्यता

IRS पद के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार की उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 को 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए (IRS Officer Qualification). ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष, एससी/ एसटी को 5 वर्ष और शारीरिक अशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी. परीक्षा में बैठने वाले हर उम्मीदवार को कुल 6 प्रयासों की अनुमति दी जाती है. हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर यह नियम लागू नहीं होता है. उम्मीदवार का किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है.

IRS ऑफिसर को मिलती है इतनी सैलरी

आईआरएस ऑफिसर (IRS Officer) को उनके अनुभव के आधार पर इस सैलरी स्ट्रक्चर (IRS Salary) में बांटा जाता है.

सहायक आयकर आयुक्त- 15,600 रुपये-39100 रुपये+1400 रुपये का ग्रेड वेतन

आयकर उपायुक्त- 15,600 रुपये-39100 रुपये+ग्रेड वेतन 6600 रुपये

संयुक्त आयकर आयुक्त- 15,600 रुपये-39100 रुपये+ग्रेड वेतन 7600 रुपये

अतिरिक्त आयकर आयुक्त- 37,400 रुपये- 67,000 रुपये+ग्रेड वेतन 8700 रुपये

आयकर आयुक्त- 37,400 रुपये- 67,000 रुपये+10000 का ग्रेड वेतन रुपये

प्रधान आयकर आयुक्त- 75,000 रुपये से 80,000 रुपये

मुख्य आयकर आयुक्त- 75,000 रुपये से 80,000 रुपये

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त- 80,000 रुपये निश्चित

