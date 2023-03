UPSC Exam Tips: आईएएस अधिकारी बनने के लिए इन किताबों की लें मदद, ऐसे मिलेगी सफलता

UPSC IAS जैसी परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. अधिकतर उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने का सपना देखते हैं, लेकिन इस परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं न कि मेहनत और लगन से किया गया काम हर सफलता कुंजी है. ऐसे में आज हम यहां पर कुछ जरूरी टिप्स बता रहे हैं.

UPSC जैसी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को बहुत मेहनत की जरूरत होती है, कई उम्मीदवारों को पढ़ाई के लिए स्टडी मैटेरियल को लेकर कंफ्यूजन होता है, उन्हे समझ नहीं आता है किस किताब से तैयारी करें. आज हम आपको बताएंगे कुछ किताबों की लिस्ट जिससे आप UPSC की तैयारी में मदद लें सकते हैं.

1) The Indian Economy by SRIRAM’s IAS:

इंडियन इकोनॉमी बाय श्रीराम IAS किताब, साल 2019 में पियर्सन द्वारा पब्लिश की गई है. यह यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए मुख्य है. यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं.

2) Indian Art and Culture by Nitin Singhania. (Culture):

किताब इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया यह बेस्ट किताबों में से एक है. किताब में राइटर ने चित्रों और रेखाचित्रों की सहायता से काफी विस्तार से इंडियन आर्ट के बारे में बताया है.

3) Oxford School Atlas by Oxford Publishers. (Geography):

इसमें भारत के 94 थीमेटिक मैप के साथ चार्ट और डायग्राम के साथ 200 स्पष्ट और आसानी से समझने वाले नक्शे शामिल हैं. नक्शों के बारे में समझने के लिए ये बेस्ट किताब है.

4) India Year Book (Current Affairs ):

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें करंट अफेयर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. इस किताब में गणमान्य व्यक्ति, राज्य नीति, सार्वजनिक योजनाएं और जनसांख्यिकी, व्यापार, अर्थव्यवस्था और अन्य के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं.

5) A Brief History of Modern India by Rajiv Ahir (Modern India):

1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने तक की महत्वपूर्ण घटनाएं इस किताब में शामिल हैं. यूपीएससी उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण है.

6) Environmental Ecology, Biodiversity, Climate Change & Disaster Management – Dr. Ravi Agrahari (Environment):

यह किताब मैकग्रा हिल द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन किया गया है. आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के साथ तैयार हुई है जो यूपीएससी की परीक्षा में प्रमुख है.

7) Indian Polity for Civil Services Examinations by M. Laxmikanth (Polity):

यह एक ऐसी किताब है जिसे किसे परिचय की आवश्यकता नहीं है. यह सबसे प्रमुख किताबों में से एक है जिसमें विषय से संबन्धित सम्पूर्ण जानकारी दी गई है. अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो किताब आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है.

Tags: Education, IAS exam, IAS Officer, Upsc exam