UPSC Exam: IAS बनना चाहते हैं? आज से ही टीवी पर देखना शुरू कर दें ये प्रोग्राम

नई दिल्ली (UPSC Exam, TV Programmes for IAS Aspirants). हर साल लाखों युवा यूपीएससी परीक्षा देते हैं. इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार यूपीएससी प्रीलिम्स व मेंस की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया, टीवी व फिल्मों आदि से दूरी बना लेते हैं. आईएएस अफसर अपने इंटरव्यू में अक्सर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं (IAS Interview).

सिविल सर्विस परीक्षा में बेहतर मार्क्स हासिल करने के लिए करेंट अफेयर्स यानी देश-दुनिया की खबरों की जानकारी होना जरूरी है (Current Affairs 2023). यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. जानिए कुछ ऐसे टीवी प्रोग्राम, जिनसे करेंट अफेयर्स को मजबूत किया जा सकता है (News Today). बेहतर रहेगा कि इसे अपने स्टडी शेड्यूल में ही जगह दे दें.

1- मेड इन इंडिया (Made in India (Epic Channel) – यह शो एपिक चैनल पर टेलीकास्ट किया जाता है. इसके होस्ट नासिर खान हैं और वह उन भारतीय आविष्कारों की बात करते हैं, जो दुनियाभर में प्रसिद्ध हो चुके हैं.

2- संविधान (Samvidhaan: The Making of the constitution of India (Rajya Sabha TV)- यह 10 पार्ट में रिलीज हुई मिनी टीवी सीरीज है. यह भारतीय संविधान पर आधारित है. इसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था और लिखा शमा जैदी और अतुल तिवारी ने था. यह शो 02 मार्च 2014 को राज्य सभा टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था. इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.

3- इंडिया’स वर्ल्ड (India’s World (Rajya Sabha TV programs for UPSC) – यह एक साप्ताहिक प्रोग्राम था, जिसका प्रसारण हर सोमवार को रात 10 बजे राज्य सभा टीवी पर किया जाता था. यह पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों) के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है. इसमें इंटरनेशनल इश्यूज की गहन और सटीक जानकारी मिलती है.

4- द बिग पिक्चर (The Big Picture (Rajya Sabha TV programs for UPSC) – यह प्रोग्राम रोजाना टेलीकास्ट किया जाता है. इसमें राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी भी एक टॉपिक पर विचार-विमर्श किया जाता है.

5- भारत एक खोज (Bharat Ek Khoj (Doordarshan) – यह 53 एपिसोड्स का भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा है. भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब ‘भारत की खोज’ (The Discovery of India) पर आधारित है. इसमें भारत के 5 हजार सालों का इतिहास कवर किया गया है. यह ड्रामा श्याम बेनेगल और सिनेमैटोग्राफर वीके मूर्ति ने 1988 में निर्देशित किया था.

ये भी पढ़ें:

प्यार में धोखा, IAS से शादी, ग्लैमर से जुड़ाव.. पढ़ें चर्चित कपल की कहानी

मुफ्त में पानी बांट रहा है ऑटोवाला, IAS ने शेयर की फोटो, लोगों ने कमेंट में की तारीफ

Tags: Doordarshan, IAS exam, Rajya sabha, Upsc exam