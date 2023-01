UPSC IFS Exam 2022: इस फॉर्म के बिना नहीं दे पाएंगे IFS इंटरव्यू, नोट करें जरूरी तारीख

नई दिल्ली (UPSC IFS Exam 2022, upsconline.nic.in). हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं. केंद्रीय स्तर की सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए ज्यादातर परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं. यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली आईएफएस परीक्षा 2022 के लिए डीएएफ फॉर्म जारी कर दिए हैं (DAF UPSC).

जो उम्मीदवार यूपीएससी आईएफएस मेंस परीक्षा 2022 क्वालिफाई कर चुके हैं (UPSC IFS Mains 2022), उनके लिए डीएएफ 2 फॉर्म भरना अनिवार्य है. इसके बिना यूपीएससी आईएफएस इंटरव्यू में बैठ पाना मुमकिन नहीं होगा (IFS Interview). यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए.

कब तक भरें UPSC IFS DAF फॉर्म?

संघ लोक सेवा आयोग की आईएफएस परीक्षा (UPSC IFS Exam) का डीएएफ फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर उपलब्ध है. यूपीएससी आईएफएस मेंस परीक्षा में चयनित उम्मीदवार डीएएफ 2 फॉर्म को 17 जनवरी 2023 को शाम 6 बजे तक भरकर जमा कर सकते हैं. इसके बिना पर्सनालिटी टेस्ट राउंड में शामिल नहीं हो सकेंगे.

कैसे भरें यूपीएससी डीएएफ फॉर्म? (UPSC DAF)

1- यूपीएससी आईएफएस डीएएफ 2 फॉर्म (UPSC IFS DAF 2 Form) भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.in पर जाएं.

2- वेबसाइट के होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जिस पर लिखा हो – ‘DAF for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC’ and click on Indian Forest Service (Main) Examination, 2022 [ DAF-II ].

3- ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन हो जाएगा. उस पर अपना लॉगिन लिंक, रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें. फिर फॉर्म के लिए वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएगा.

4- इसके बाद आपका डीएएफ फॉर्म (DAF UPSC) कंप्यूटर स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा. यहां डैफ II भरकर सबमिट कर दें.

5- अब यूपीएससी डीएएफ फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे संभालकर रख लें.

Tags: Competitive exams, Sarkari Result, Upsc exam, सरकारी नौकरी