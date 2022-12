UPSC Interview: एक रुमाल ने बना दिया देश का सबसे बड़ा अफसर, आप भी जानें कैसे

नई दिल्ली (UPSC Interview Questions, UPSC Exam). यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है (UPSC Mains Result). यूपीएससी इंटरव्यू में काफी घुमावदार सवाल पूछे जाते हैं (IAS Interview). इनके जरिए उम्मीदवार की हाजिरजवाबी और तुरंत रिएक्ट करने क्षमता परखी जाती है.

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) के पूर्व चेयमैन और IAS अफसर (1974 बैच) रह चुके दीपक गुप्ता ने ‘The Steel Frame: A History of the IAS’ किताब लिखी है. इसमें उन्होंने आईएएस बनने के टिप्स शेयर किए हैं (How to become IAS). इसके साथ ही यह भी बताया है कि पहले प्रयास में आईएएस इंटरव्यू कैसे क्लियर करें (UPSC Interview).

सब कुछ है प्रेजेंस ऑफ माइंड

यूपीएससी इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ होता है (Presence Of Mind). दीपक गुप्ता ने अपनी किताब और कुछ यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि यूपीएससी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि पैनल आपसे क्या और किस तरह का सवाल पूछ सकता है (Interview Questions).

रुमाल ने कैसे बनाया IAS?

आईएएस दीपक गुप्ता ने यूपीएससी इंटरव्यू का एक मजेदार उदाहरण शेयर किया है. एक उम्मीदवार अपने इंटरव्यू को लेकर काफी नर्वस था. उसने अपना पसीना पोंछकर रुमाल अपनी जेब में रख लिया. जैसे ही उसने रुमाल जेब में रखा, इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन ने उंगली से इशारा करते हुए उससे पूछा- What is that Mister?

जवाब ने सबको किया इंप्रेस

इस पर उम्मीदवार ने मुस्कुराकर इंटरव्यू पैनल की तरफ देखा और जवाब दिया- That Sir… is a demonstrative person. इतना कहते ही उसने रुमाल झट से जेब में रख लिया. उम्मीदवार की इस हाजिरजवाबी से पैनल में मौजूद सभी सदस्य काफी इंप्रेस हो गए. दीपक गुप्ता की मानें तो बोर्ड ने उसी वक्त उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया था.

