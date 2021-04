UPSC CMS 2019 : मेडिकल सर्विस परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों के अंक जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त मेडिकल परीक्षा-2019 में असफल रहे अभ्यर्थियों के अंक और अन्य डिटेल जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपने स्कोर कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने संयुक्त मेडिकल परीक्षा-2019 के फाइनल रिजल्ट दिसंबर 2019 में ही जारी कर दिए थे. साथ रिजर्व लिस्ट 15 मार्च 2021 को जारी हुई थी. इस परीक्षा में 726 अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए थे. ये वे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह जानकारी वेबसाइट पर एक साल तक मौजूद रहेगी. उसके बाद हटा दिया जाएगा.-सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं-होम पेज पर What’s New सेक्शन में Public Disclosure of marks and other details of non-recommended willing candidates लिंक पर क्लिक करें-अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा-यहां पीडीएफ फाइल ओपन करें-अब आप अपने अंक देख सकते हैंयूपीएससी द्वारा संयुक्त मेडिकल सेवा परीक्षा-2019 द्वारा जारी फाइनल रिजल्ट में नियुक्ति के लिए 798 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी. इसके बाद मार्च 2021 में रिजर्व लिस्ट जारी करके 97 अभ्यर्थियों की सिफारिश की थी. इसमें 31 सामान्य, 54 अन्य पिछड़ा वर्ग, 06 अनुसूचित जाति, 01 अनुसूचित जनजाति और 05 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी शामिल थे.