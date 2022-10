UPSC Result: क्या 2021 की UPSC परीक्षा में असफल हो गए थे? यहां चेक करें अपने मार्क्स

नई दिल्ली (UPSC Result 2021). हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी करते हैं. कोई बैंक परीक्षा देता है तो कोई सिविल सर्विस परीक्षा (Civil Services Exam). कुछ को सफल होने में कई साल लग जाते हैं तो कुछ अपने पहले ही प्रयास में सफल हो जाते हैं. संघ लोक सेवा आयोग ने साल 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा में अयोग्य रहे उम्मीदवारों के मार्क्स जारी कर दिए हैं.

यूपीएससी 2021 (UPSC Exam) में शामिल हुए उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं. संघ लोक सेवा आयोग ने 30 मई 2022 को सिविल सर्विस परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया था. अब आयोग ने अयोग्य उम्मीदवारों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं (UPSC Civil Services 2021 Marks).

2021 में कितने उम्मीदवार असफल हुए?

साल 2021 में हुई यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा (UPSC CSE 2021) में कुल 749 रिक्त पदों पर भर्ती होनी थीं. हालांकि यूपीएससी रिजल्ट (UPSC Result) जारी होने पर इनमें से सिर्फ 685 उम्मीदवारों को ही योग्य घोषित किया गया था. संघ लोक सेवा आयोग ने अब 902 अयोग्य उम्मीदवारों के मार्क्स और अन्य डिटेल्स जारी की हैं. इस लिस्ट को एक साल तक ही चेक किया जा सकता है.

वेबसाइट पर मार्क्स कैसे चेक करें?

1- संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

2- होम पेज पर ‘Public Disclosure of marks and other details of non-recommended willing candidates: Civil Services Examination, 2021’ लिंक पर क्लिक करें.

3- UPSC सिविल सर्विसेज 2021 मार्क्स की पीडीएफ लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी.

4- इसे चेक कर डाउनलोड करें और चाहें तो प्रिंटआउट भी निकाल लें.

