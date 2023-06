नई दिल्ली (UPSC Results 2022, Prasanjeet Kaur UPSC). कई उम्मीदवार सालों तक यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करते हैं. उसके बाद भी उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है. वहीं, कुछ अपने पहले ही प्रयास में सफल होकर नया रिकॉर्ड बना देते हैं. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की प्रसनजीत कौर ने भी अपने फर्स्ट अटेंप्ट में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली.

जम्मू-कश्मीर में रहने वाली एक लड़की के लिए यूपीएससी का सफर आसान नहीं रहा होगा (Success Story). वहां से आतंकी घटनाओं की खबरें आना आम बात है. कई-कई दिनों तक माहौल ऐसा रहता है कि इंटरनेट कनेक्शन तक उपलब्ध नहीं रहता है (Jammu Kashmir News). वहां से निकलकर प्रसनजीत कौर ने अपनी नई मंजिल तलाशी है.

सपने के लिए त्यागी हर खुशी

प्रसनजीत कौर ने आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत की (How to become IAS). उन्होंने हर खुशी त्याग दी और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया. यूपीएससी परीक्षा 2022 में 11वीं रैंक हासिल कर उन्होंने अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया (Prasanjeet Kaur UPSC Rank). प्रसनजीत कौर के पिता निर्मल सिंह स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट हैं.

इंटरनेट के बिना पास की परीक्षा

पुंछ में गोलीबारी और आतंकी घटनाएं होना आम बात है. कई बार ऐसी घटना होने के बाद वहां इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिया जाता है. लेकिन इन सबसे प्रसनजीत के हौसले नहीं डगमगाए (IAS Success Story). वह आईएएस अफसर बनने के अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट थीं और किताबों व सेल्फ नोट्स के जरिए सरकारी नौकरी की तैयारी जारी रखी (Sarkari Naukri).

मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं

प्रसनजीत कौर जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएस) में भी सफल हो चुकी हैं. वह कहती हैं कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. इसके लिए कई त्याग करने पड़ते हैं (UPSC Success Story). प्रसनजीत कौर ने पारिवारिक समारोह, शादी वगैरह में भी जाना छोड़ दिया था. उन्होंने NCERT किताबों से पढ़ाई की थी और करेंट अफेयर्स पर खास फोकस किया था (UPSC Books).

