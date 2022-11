UPSSSC PET 2021: लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब इस तारीख तक वैलिड है यूपी पीईटी सर्टिफिकेट

नई दिल्ली (UPSSSC PET 2021, Sarkari Naukri). उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, को आमतौर पर यूपी पीईटी परीक्षा (UP PET Exam) भी कहा जाता है. इसके जरिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के रिक्त पदों को भरा जाता है (Govt Jobs In UP). उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है.

यूपीएसएससी पीईटी 2021 परीक्षा (UPSSSC PET 2021 Certificate Validity) में लगभग 18 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है. इससे वह उम्मीदवार फिलहाल जारी भर्ती के लिए योग्य हैं. यूपी सरकार के इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा.

2021 का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है?

यूपी पीईटी परीक्षा 2021 का सर्टिफिकेट 27 अक्टूबर 2022 तक वैलिड था. लेकिन अब इसकी वैधता 8 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है. दरअसल, यूपी पीईटी 2022 परीक्षा का रिजल्ट अब तक नहीं आया है. इस वजह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कई पद खाली हैं. 2021 स्कोर कार्ड की वैधता बढ़ जाने से उस साल सफल हुए उम्मीदवारों को इन रिक्त पदों पर नौकरी दी जा सकती है.

कहां जारी होगा रिजल्ट?

यूपी पीईटी 2022 परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. ये सभी फिलहाल अपना परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. आयोग ने यूपी पीईटी 2022 रिजल्ट (UPSSSC PET Result 2022) के संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह सटीक जानकारी के लिए upsssc.gov.in विजिट करते रहें.

