Viral News: जॉब इंटरव्यू से भी मुश्किल है हाउस इंटरव्यू, जानिए युवाओं से पूछे जाते हैं कैसे-कैसे सवाल

नई दिल्ली (Viral News, Viral Tweet). अगर आप महानगर में रहते हैं तो किराए पर घर ढूंढने की मुश्किलों से जरूर परिचित होंगे. जहां दिल्ली-एनसीआर की कई सोसाइटी में बैचलर्स को घर देना प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहीं बेंगलुरु में हाउस हंटिंग प्रोसेस (House Hunt Real Estate) किसी जॉब इंटरव्यू से कम नहीं है.

हाल ही में सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने अपनी परेशानी साझा की है. ये युवा हैं और दिल्ली-एनसीआर व बेंगलुरु में रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं (Bengaluru House Data). इनका कहना है कि इनसे इतने सवाल पूछे जाते हैं कि इन्हें नौकरी के लिए दिया गया अपना इंटरव्यू याद आ जाता है (Job Interview Questions).

सिर्फ जॉब इंटरव्यू से नहीं चलेगा काम

एक यूजर ने ट्विटर पर बड़ा मजेदार ट्वीट किया है. इनका कहना है कि बेंगलुरु में जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको हाउस इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ता है (Job Interview Questions). इससे यह स्पष्ट होता है कि आईटी हब बेंगलुरु में आपको जॉब भले ही आसानी से मिल जाए लेकिन किराए पर घर लेने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं.

In Bengaluru after cracking the job interview, you also need to crack the house interview!

