Viral Photo: IAS बनने के लिए बच्चे से हुईं दूर, फोटो शेयर कर याद किए गुजरे दिन, लोगों ने दी बधाई

नई दिल्ली (Viral Photo, IAS Anu Kumari Success Story). यूपीएससी परीक्षा दुनिया की तीसरी सबसे कठिन परीक्षा है. इसे पास कर पाना आसान नहीं होता है (UPSC Exam). हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली अनु कुमारी को भी आईएएस बनने के लिए एक बड़ा त्याग करना पड़ा था. उनकी मेहनत ने उनका प्रशासनिक सेवा में जाने का रास्ता तय कर दिया था.

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए आईएएस अनु कुमारी को दो साल तक अपने बच्चे से दूर रहना पड़ा था. अनु कुमारी शुरू से ही अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर काफी गंभीर थीं. उन्होंने अच्छे संस्थानों से उच्च शिक्षा हासिल की और फिर अपने करियर पर फोकस करने में जुट गई थीं. 9 सालों तक बैंक में नौकरी करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी शुरू की थी.

ट्विटर पर ताजा कीं यादें

आईएएस अनु कुमारी सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं (Anu Kumari IAS Twitter). हाल ही में उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की है. इसमें वह आईएएस ट्रेनिंग संस्थान LBSNAA के मेन गेट पर खड़ी हैं. वायरल फोटो में उनके साथ उनके माता-पिता और बेटा विआन भी नजर आ रहे हैं. 2018 बैच की आईएएस अफसर अनु केरल के कन्नूर में पोस्टेड हैं (Anu Kumari IAS Cadre).

AT LBSNAA Gates with a teary eyed Maa wishing me off to academy, my jaan Viaan and dearest Papaji…#oldpic #mom #dad #ias #lbsnaa pic.twitter.com/FMcL1KVO3u

— Anu Kumari IAS (@AnuK_IAS) April 25, 2023