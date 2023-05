Viral Photo: मीटिंग में चिप्स खा रही थी महिला, बॉस ने की गजब बेइज्जती, लाखों लोगों ने देखा ट्वीट

नई दिल्ली (Viral Photo, Office Etiquettes). बड़ी संख्या में लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं (Work From Home Jobs). वह विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑफिस मीटिंग में शामिल होते हैं. इस दौरान कभी-कभी ब्लूपर्स भी हो जाते हैं. ट्विटर पर ऐसे कई मामले वायरल हुए थे. किसी में मीटिंग के बैकग्राउंड में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी तो किसी में एंप्लॉई की जगह उनके पालतू बिल्ली का चेहरा नजर आता था (Online Meeting Bloopers).

बीते कुछ सालों में ट्विटर एक शानदार प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. यहां कुछ भी शेयर कर दो, वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता है. हाल ही में वंदना जैन नाम की एक ट्विटर यूजर ने अपनी ऑनलाइन मीटिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया था. इस ट्वीट को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों रिएक्शन आए हैं. कुछ लोग बॉस की निंदा कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि वंदना को ऑफिस मीटिंग के एटिकेट्स सीखने की जरूरत है.

मीटिंग में हुई बड़ी परेशानी

ऑनलाइन मीटिंग के कुछ नियम होते हैं. जैसे, जब तक आपके बोलने की जरूरत न हो, अपना माइक म्यूट रखें. इसी तरह से मीटिंग शुरू होने से पहले बैकग्राउंड आदि भी चेक कर लेना चाहिए. वंदना जैन मीटिंग अटेंड करते हुए चिप्स खा रही थीं. हो सकता है कि उन्हें स्नैक्स खाने के लिए यही ब्रेक मिला हो लेकिन वह अपना माइक ऑफ करना भूल गई थीं. चिप्स की क्रंची आवाज से उनके बॉस काफी डिस्टर्ब हो रहे थे. उन्होंने वंदना को मैसेज कर माइक म्यूट करने का आदेश दे दिया.

I was in a meeting when my manager texted me this …. Am I in trouble? pic.twitter.com/XwSsRUnDjS

— Poan Sapdi (@VandanaJain_) May 22, 2023