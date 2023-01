Viral Post: नौकरी जाने से खुल गई महिला की किस्मत! जानें छंटनी में कैसे मिला डबल फायदा

नई दिल्ली (Viral Post, Recruitment 2023). बीते कुछ महीनों में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई है. कई नामी-गिरामी कंपनियों ने अपने यहां बड़े स्तर पर छंटनी की है (Lay Off News). इसी बीच एक महिला की भी अचानक नौकरी चली गई. लेकिन उसने हार नहीं मानी और नई नौकरी (New Job) की तलाश में जुट गई.

जहां कुछ लोगों को नई नौकरी ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है, वहीं इस महिला की किस्मत इसके फेवर में थी (Recruitment 2023). उसने ट्वीट कर अपने इस सफर की जानकारी दी है (Viral Tweet). नौकरी जाने के 3 दिनों के अंदर ही महिला को नई नौरकी मिल गई थी और वह भी डबल फायदों के साथ. है न कमाल की बात!

हैरान कर देगा मामला

ट्विटर पर babyCourtfits नाम का एक अकाउंट है. इस पर महिला ने अपना लाइफ अपडेट शेयर किया है. उसने लिखा- मुझे मंगलवार को नौकरी से निकाल दिया गया था. फिर शुक्रवार को ही मुझे नई नौकरी मिल गई. महिला के इस ट्वीट से स्पष्ट है कि नौकरी जाने के तीन दिनों के अंदर ही उसे नई नौकरी मिल गई थी, जोकि बहुत हैरान कर देने वाली बात है.

नई नौकरी में मिले बेमिसाल फायदे

महिला ने अपने ट्वीट में नई नौकरी में मिलने वाले कई फायदों का भी जिक्र किया है (Viral News). उसने आगे लिखा- नई नौकरी में मुझे 50 प्रतिशत ज्यादा सैलरी मिल रही है, साथ ही घर से काम करने का ऑप्शन भी. इसके अलावा उसे PTO भी मिल रहा है (PTO Leave). PTO यानी पेड टाइम ऑफ का मतलब होता है एन्युअल लीव. इसमें एंप्लॉई को छुट्टी पर होने के बावजूद सैलरी मिलती है.

Life update: I was fired on Tuesday. On Friday I got a job offer that pays me 50% more, WFH option, and more PTO.

— babyCourtfits (@2020LawGrad) January 29, 2023