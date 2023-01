Viral Video: IFS ऑफिसर ने दाल में ढूंढा 'घोटाला', चम्मच हिलाते ही खुली पोल, नाराज हुए लाखों लोग

नई दिल्ली (Viral Video, Trending Video). इन दिनों कई बड़े अफसर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. आईएफएस परवीन कासवान भी उन्हीं में से एक हैं (IFS Parveen Kaswan Twitter). ट्विटर पर उनके 4 लाख 28 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनकी फोटोज और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं.

आईएफएस परवीन कासवान ने 1 जनवरी 2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था. यह फूड वीडियो (Food Video) किसी रेस्टोरेंट में शूट किया गया है. इस वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो (Viral Video) के जरिए उन्होंने रेस्टोरेंट में चल रहा दाल स्कैम उजागर किया है (Scam Video).

दाल की बाल्टी में मिला घोटाला

भारतीय वन सेवा में अधिकारी परवीन कासवान ने 1 जनवरी को ट्विटर पर 10 सेकंड का वीडियो शेयर किया था (IFS Parveen Kaswan). इस क्लिप में रेस्टोरेंट वाले एक छोटी सी बाल्टी में दाल सर्व करते हैं. शख्स दाल की मात्रा नापने के लिए एक चम्मच से बाल्टी का साइज नापता है, फिर उसी चम्मच को बाल्टी के अंदर डालता है तो वह आधे से भी कम अंदर जाती है. इससे साफ पता चलता है कि बाल्टी जितनी बड़ी दिख रही है, उसमें दाल उससे भी कम है.

Can we call it a scam !! pic.twitter.com/fdUB2KjMGN

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 1, 2023