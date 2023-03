Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फौजियों का वीडियो, परेड से गुलजार हुआ रीयूनियन

नई दिल्ली (Viral Video, OTA Reunion Parade). स्कूल-कॉलेज के पुराने दोस्तों से मिलना बहुत सुखद होता है. इसके लिए शिक्षण संस्थान समय-समय पर पास आउट स्टूडेंट्स के लिए रीयूनियन पार्टी आयोजित करते रहते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक अलग तरह का वीडियो वायरल हो रहा है. इस रीयूनियन वीडियो में स्टूडेंट्स के बजाय ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं.

यह वीडियो कुछ साल पुराना बताया जा रहा है (Throwback Video). हाल ही में किसी ने ट्विटर पर शेयर किया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चेन्नई में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (Officer’s Training Academy, Chennai) के शॉर्ट सर्विस कमीशन 1968 बैच के 250 ऑफिसर्स को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बुलाया गया था.

50 साल बाद मिले पुराने यार

यह मौका था शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के 50 साल पूरे होने यानी गोल्डन जुबली का (Short Service Commission Course). ये 250 अफसर 50 साल पहले इस संस्थान से पास हुए थे. यह वीडियो 2018 का है. इन सभी ऑफिसर्स ने 23 जून 1968 को चेन्नई के इस संस्थान से अपना कोर्स पूरा किया था (OTA Alumni). इसी बैच के रिटायर्ड मेजर जनरल टी के कॉल को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है. रीयूनियन में अफसरों ने परेड कर पुराने दिन याद किए थे.

