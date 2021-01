पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया टेक्नीकल स्टाफ एडमिट कार्ड 2020

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल पुलिस में तटीय सुरक्षा के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया. जिन उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण किया, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन wbpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.बोर्ड 17 जनवरी 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा.भर्ती अभियान 139 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. जिनमें से 92 रिक्त पद कांस्टेबल (चालक दल), 24 सब-इंस्पेक्टर (चालक दल के मास्टर) के लिए और 23 सहायक उप-निरीक्षक (चालक दल इंजन चालक) के लिए हैं. WBPRB technical staff admit card 2020 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक http://conswbprb.applythrunet.co.in/GetPMTPETAdmit.aspx-wbpolice.gov.in पर जाएं.-होमपेज पर दिए लिंक “Recruitment to the post of Technical Staff under Coastal Security Scheme in West Bengal Police 2020” पर क्लिक करें.-स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा.-अपने क्रेडेन्शियल से लॉग इन करें.-WBPRB technical staff admit card 2020 स्क्रीन पर दिखेगा.-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सेव करें.