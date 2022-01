Career Tips: ऑफिस के काम में नहीं आएगी कोई परेशानी, वर्क फ्रॉम होम में आजमाएं ये टिप्स

नई दिल्ली (Work From Home Jobs, WFH Jobs). साल 2020 से दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने सभी के काम करने का तरीका बदल दिया है (Career Tips). जिन कंपनियों ने कभी वर्क फ्रॉम होम (Work From Home Culture) के बारे में सोचा भी नहीं था, अब उनके एंप्लॉइज भी घर से ही काम कर रहे हैं. साल 2022 की शुरुआत में ही देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक से काफी इजाफा देखा जा रहा है (Coronavirus In India). ऐसे में ज्यादातर कंपनियां एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर की तरफ बढ़ रही हैं (WFH Jobs).

कुछ लोगों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है (Productivity Hacks). दरअसल, घर से काम करते समय आपको घर और ऑफिस, दोनों को बिल्कुल साथ लेकर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार कुछ परेशानी आ जाती है (Work Life Balance). अगर आप वर्क फ्रॉम होम में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ घर और ऑफिस, दोनों को मैनेज करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काफी काम आ सकते हैं (Work From Home Tips). इनकी मदद से आप करियर की डगर संभाल कर उसमें ग्रोथ हासिल कर सकते हैं (Career Growth).

व्यवस्थित घर से लगेगा मन

वर्क फ्रॉम होम के दौरान घर को व्यवस्थित करने के बाद ही अपना काम शुरू करें (Work From Home Tips). इससे आपका काम में ज्यादा मन लगेगा. अगर घर बिखरा हुआ होगा तो आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा.

तय करें अपना शेड्यूल

घर से काम करने का यह मतलब नहीं होता है कि आप 24 घंटे ऑफिस का ही काम करते रहें या सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहें. अपना काम अपनी ऑफिस शिफ्ट में ही खत्म करें. इससे आप बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस बना सकेंगे (Work Life Balance).

टीम के साथ कम्युनिकेशन है जरूरी

ऑफिस में हम लोग एक टीम में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे से बात करते रहते हैं. वर्क फ्रॉम होम में भी अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहें. इससे काम करने में आसानी होगी और वर्क फ्लो भी नहीं टूटेगा.

