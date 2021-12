Year Ender 2021: कोरोना काल में बढ़ी इन क्षेत्रों की डिमांड, नौकरी के खूब मिले मौके

नई दिल्ली (Year Ender 2021, Jobs In India). साल 2020 से फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Cases In India) ने सभी के जीने का तरीका काफी हद तक बदल दिया है. साल 2021 में भी बहुत लोगों की नौकरी चली गई (Jobs In India). लेकिन इसी बीच जॉब सेक्टर में रोजगार की नई संभावनाएं भी देखी जा रही हैं (Employment News). दरअसल, कोविड 19 की वजह से लोगों ने घरों से काम करना शुरू कर दिया (Covid 19 In India), जिसकी वजह से वर्क कल्चर में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है. जानिए, साल 2021 में किन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं (Jobs In India).

कोरोना वायरस संक्रमण ने लोगों की लाइफस्टाइल, एजुकेशन (Education) और करियर (Career) पर काफी असर डाला है. बीते साल किसी की नौकरी चली गई तो कोई प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट से चूक गया. हालांकि, कुछ ऐसे भी जॉब सेक्टर हैं, जिनमें नौकरी की बहार देखी गई (Jobs In India). दरअसल, लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव आ जाने की वजह से नए क्षेत्रों में नौकरी के आसार बढ़ गए (Year Ender 2021 Employment News). जानिए उनके बारे में.

साइबर सिक्योरिटी का बढ़ा ट्रेंड

बीते कुछ सालों से साइबर सिक्योरिटी (Cyber Security Jobs) टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. इसमें लगातार बढ़त देखी जा रही है. आईटी फर्म्स से लेकर कॉरपोरेट कंपनियों, लॉ फर्म्स, पब्लिक-प्राइवेट बैंक, टेलीकॉम कंपनियों तथा स्कूल-कॉलेजों में साइब सिक्योरिटी एक्सपर्ट की काफी डिमांड देखी जा रही है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ी निर्भरता

साल 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी डिमांड रही (Artificial Intelligence Jobs). एक्सपर्ट के मुताबिक, इस सेक्टर पर कोरोना वायरस संक्रमण का खास असर नहीं पड़ा है. दरअसल, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर कंपनियों, ई कॉमर्स कंपनियों, मोबाइल कंपनियों और मेडिकल डायग्नोसिस आदि क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट की काफी मांग देखी गई. यह कोर्स करने के लिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री होना जरूरी है.

डिजिटल मार्केटिंग ने बदला बिजनेस फॉर्मेट

कोरोना काल ने मार्केटिंग के तौर-तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है. अब सभी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग पर ध्‍यान दे रही हैं (Digital Marketing Jobs). इस साल भी सोशल मीडिया मैनेजर और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स जैसे प्रोफेशनल्स की काफी मांग रही.