बस्तर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बस्तर (Bastar) के जगदलपुर (Jagdalpur) से 38 क‍िलोमीटर दूरी पर स्‍थ‍ित च‍ित्रकोट वाटरफॉल (Chitrakote Waterfall) की मॉनसून (Monsoon) के दौरान की खूबसूरती देखते बनती है. अपनी खूबसूरती और चट्टानों से ग‍िरने वाले इंद्रावती नदी के पानी से इस वाटरफॉल का आकर्षण और बढ़ जाता है. यह पर्यटकों को ना केवल लुभाता है बल्‍क‍ि प्रकृत‍ि प्रेम‍ियों का पंसदीदा डेस्‍ट‍िनेशन बन जाने से इसको भारत का मिनी नियाग्रा (Mini Niagara Falls) भी कहा जाता है.

इस च‍ित्रकोट वाटरफॉल से जुड़ा एक ऐसा वीड‍ियो भी सामने आया है जोक‍ि सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीड‍ियो में एक लड़की मोबाइल फोन का उपयोग करने पर माता-प‍िता की डांट से इतनी खफा हो जाती है क‍ि वो इस झरने के 90 फीट ऊंचाई से छलांग लगाते हुए देखी जा सकती है. हालांक‍ि वो डूबने से बच गई और कुछ मीटर दूरी पर आगे न‍िकल गई. घटना मंगलवार शाम चित्रकोट चौकी अंतर्गत क्षेत्र की है.

A woman attempted to commit suicide by jumping into #Chitrakoot waterfall of Bastar district, #Chhattisgarh Fortunately, the woman managed to swim back to shore.* ,,, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर परिजनों ने एतराज जताया था, इसपर ये नाराज थी #mobile pic.twitter.com/lxBBvuDjI8

