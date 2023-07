बिलासपुर. छत्‍तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश के बिलासपुर रेल मंडल में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई. इस वजह से इस रूट पर रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा. अकलतरा यार्ड के समपी पहुंचते ही मालगाड़ी के 9 वैगन पटरी से उतर गए. मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्‍त होने की सूचना पर रेल महकमे में खलबली मच गई. आनन-फानन में राहत एवं बचाव दल को मौके पर भेजा गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ. मालगाड़ी के बेपटरी होने की वजह से एक दर्जन से ज्‍यादा ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ. इन ट्रेनों को जहां-तहां रोकना पड़ा. पिछले कुछ दिनों में मालगाड़ी के डिब्‍बे के बेपटरी होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

जानकारी के अनुसार, बिलासपुर रेल मंडल में मालगाड़ी डिरेल हुई. जांजगीर चंपा जिले के अकलतरा के पास मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए. बिलासपुर रेल मंडल की अप एंड डाउन लाइन पर हादसा होने के कारण कई ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा. बिलासपुर-रायगढ़ लाइन पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से ठप्प हो गया. रेलमार्ग बाधित होने की वजह से कोयले की ढुलाई वाली ट्रेनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेल के उच्‍चाधिकारी पहुंच गए.

Chhattisgarh | Nine empty wagons of a goods train derailed near Akaltara yard under Bilaspur division in Janjgir–Champa district today; Restoration work underway pic.twitter.com/WuXvt5dVQM

