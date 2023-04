छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलानः सड़कों पर उतरा विश्व हिंदू परिषद, पुलिस मुस्तैद

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 22 साल के हिंदु युवक की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है. इसी कड़ी में वीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और लोगों और दुकानोंदारों से बंद की अपील कर रहे हैं. वहीं, बंद के ऐलान को देखते हुए और हिंसा की आशंका के चलते पुलिस मुस्तैद है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह ही वीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और इस दौरान उन्होंने जय श्री राम नारे लगाए. बेमेतरा की हिंसक घटना की निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इसे जेहादी मामला बताया था. कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि बेमेतरा में स्कूली बच्चों के विवाद के बीच युवक की हत्या की गई. इस कांड के पीछे एक समुदाय के 50 परिवारों का हाथ है. उन सभी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

#WATCH | BJP and Vishwa Hindu Parishad workers in Raipur urge people to close their businesses today in view of the bandh called by VHP & other Hindu organisations over Bemetara violence in Chhattisgarh pic.twitter.com/1PsMB5sgZS

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 10, 2023