...तो क्या बदलने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के CM? राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं बघेल और टीएस सिंह

रायपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही उठापटक अब जल्द ही दिल्ली में दस्तक देने जा रही है. राज्य के सीए भूपेश बघेल और राज्य स्वास्‍थ्य मंत्री टीएस सिंह देव मंगलवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं और जानकारी के अनुसार दोनों राहुल गांधी से मुलाकाता भी करेंगे. उनके साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पीएल पुनिया भी राहुल से मिलेंगे. बताया जा रहा है कि सीएम बघेल सोमवार शाम को 8.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के सीएम की चर्चा थी और ढाई साल बीत जाने के बाद भी टीएस सिंह देव सीएम नहीं बनाए जाने की बात को लेकर नाराज चल रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 90 में से 70 विधानसभा सीटों पर काबिज है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा होती रही है.

बघेल के पूरे हुए ढाई साल

सीएम भूपेश बघेल के ढाई साल 17 जून को पूरे हो गए हैं. ऐसे में एक बार फिर सीएम के बदले जाने को लेकर लगातार कयास लगाए जाते रहे हैं. सीएम की कुर्सी पर बघेल के बाद बैठने की दौड़ में सिंह देव का नाम सबसे आगे है. उनके समर्थन में कई विधायक व मंत्री भी हैं. लेकिन एक बड़ा तबका बघेल को ही सीएम बने रहने देना चाहता है.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel and state health minister TS Singh Deo are coming to Delhi tomorrow. The two leaders will meet Congress leader Rahul Gandhi tomorrow, along with the state in-charge PL Punia.

(file photos) pic.twitter.com/dn7SIq189p

— ANI (@ANI) August 23, 2021