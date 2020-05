लॉकडाउन में हाईटेक हुई रविशंकर यूनिवर्सिटी, इस पोर्टल से होगी पढ़ाई, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझने के लिए यूट्यूब लिंक भी शेयर किया गया है.

लॉकडाउन (Lockdown 3.0) के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी (Pt. Ravishankar Shukla University) ने शासन के छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से ऑनलाइन स्टडी पोर्टल (Online Portal) 'मोर पाठशाला' शुरू किया है. इस पोर्टल के जरिए अब छात्रों को स्टडी मटेरियल मिलने में मदद मिलेगी. मालूम हो कि विश्वविद्यालय के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है. पोर्टल में छात्रों के साथ ही प्रोफेसर और लेक्चरर्स को भी जोड़ा जा रहा है और स्टडी मटेरियल के साथ अन्य जरूरी सूचनाएं अपलोड करने को कहा गया है.इस पोर्टल के जरिए किसी भी छात्र को घर बैठेमिल सकेगा. मोर पाठशाला की इस सुविधा का उपयोग करने के लिए छात्र को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और गुगल अकाउंट (Google Account) के साथ लॉगिन (Log in) करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद छात्रों को उनके विषय से संबंधित स्टडी मटेरियल घर बैठे प्राप्त हो सकेंगे. रजिस्ट्रेशन (Registration) की प्रक्रिया समझने के लिए यूट्यूब लिंक भी शेयर किया गया है.आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है. साथ हीकी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा लाइब्रेरी बंद होने की वजह से भी छात्रों को स्टडी मटेरियल मिलने में दिक्कत हो रही है. ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने मोर पाठशाला पोर्टल शुरू किया है.यहां एक ही जगह पर सभी विषयों के छात्रों के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेंगे. यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी सुपर्ण सेनगुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन की विषम परिस्थिति के दौरान छात्रों को उनके घर पर स्तरीय पाठ्य सामग्री मिल सके इसलिए शासन के छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से ये पहल शुरू की गई है जिसका फायदा निश्चित तौर पर छात्रों को मिलेगा.Steps:1. Open website: https://morpaathshala.com2. Click on register as instructor link.3. Click on Login with Google account.4. Type your email id and password and login.5. Now Update the personal information.6. Go to share notes link.7. Share the notes you want. For more details you can refer to our YouTube video https://youtu.be/scuchp9869U8. You can share the public link available on you profile page or you can search the page on search page.1. ओपन वेबसाइट: https://morpaathshala.com2. इंस्ट्रक्टर लिंक के रूप में रजिस्टर पर क्लिक करें3. गूगल अकाउंट से लॉगिन पर क्लिक करें4. अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन करें5. अब व्यक्तिगत जानकारी को अपडेट करें6. शेयर नोट्स लिंक पर जाएं7. अपने इच्छित नोटों को साझा करें. अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के YouTube वीडियो https://youtu.be/scuchp9869U का संदर्भ ले सकते हैं.8. आप प्रोफ़ाइल पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक लिंक को साझा कर सकते हैं या आप खोज पृष्ठ पर पृष्ठ खोज सकते हैं.