Chhattisgarh News: राजनांदगांव में शाम होते ही बजने लगती हैं सीटियां, जानिए क्या है पूरा मामला

राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के राजनांदगांव (Rajnandgaon) जिले और इसके सुदूर इलाकों में इन दिनों शाम ढलते ही सीटियों की आवाजें आने लगती हैं. ये सीटियां लोगों को बताती हैं कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. इसलिए मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें. लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि हेल्थ वर्कर जिले के सूदूर इलाकों में जाकर लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं. उन्हें मच्छरदानी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रही हैं. गौरतलब है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले के विकासखंड व ग्राम स्तर पर मलेरिया एवं डेंगू उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. यहां लोगों की मलेरिया-डेंगू की टेस्टिंग के साथ-साथ मच्छरदानी भी बांटी जा रही है. हेल्थ वर्कर शाम को सीटी बजाकर लोगों को जागरुक कर रही हैं.

Chhattisgarh | Health workers blow whistles to make people aware to install mosquito nets in Rajnandgaon district

Health workers are visiting far-flung areas of the district to aware the villagers to use a mosquito net to protect them from malaria: District Collector (05.09) pic.twitter.com/DSfzbuVHuw

