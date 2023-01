Bengaluru- बेंगलुरु में 19 साल की लड़की की मर्डर की कहानी सुन कांप जाएंगे, कॉलेज से आ रही थी वापस फिर...

बेंगलुरु. कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक 19 साल की छात्रा की नृशंस हत्या (Girl Murdered in Bengaluru) कर दी गई है. लड़की पर उस समया हमला किया गया था जब वह कॉलेज से अपने घर लौट रही थी. जिस समय वह कॉलेज से वापस घर लौट रही थी उसी समय दो लोगों ने उस पर हमला किया. घटना मंगलवार की है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार शानबोगनहल्ली की रहने वाली राशि येलहंका कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी. मंगलवार शाम को वह कॉलेज से वापस लौट रही थी. तभी दो लोगों ने उस पर हमला किया. इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर गला रेत कर लड़की की हत्या कर दी. आरोपी मधुचंद्र एक कॉलेज का छात्र है. घटना राजनुकुंते के शनुभोगना गांव के पास हुई है.

Karnataka | 19-yr-old woman allegedly murdered after her throat was slit in Rajanukunte on outskirts of Bengaluru (17.01)

Incident took place last night near Shanubhogana village of Rajanukunte where vicitm who’s a college student was murdered by accused Madhuchandra: Police pic.twitter.com/IKkkJg48Zq

January 18, 2023