बेंगलुरु. बेंगलुरु में रौतनहलिया क्षेत्र में रोडरेज का एक मामला सामने आया है. गुंडों के एक समूह ने एक वैज्ञानिक का पीछा किया और उन पर हमला कर दिया. वैज्ञानिक ने दावा किया कि बदमाशों ने कथित तौर पर उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और बाद में हाथों में तलवार लेकर उनका पीछा भी किया.

रविवार को सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिक आशुतोष सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X लिखा कि, 24 अगस्त, दोपहर 12:45 बजे रौथनहल्ली मेन रोड पर स्थानीय गुंडों से बाल-बाल बचे, उन्होंने मेरी कार रोकने की कोशिश की, तलवार लेकर मेरा पीछा किया, गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया. पुलिस की देरी से प्रतिक्रिया से आहत हूं. न्याय की उम्मीद में आज मदनायकनहल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई. तत्काल कार्रवाई की जरूरत है.”

कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात और सुरक्षा) आलोक कुमार ने इसे ‘गंभीर घटना’ बताते हुए अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने लिखा, ”यह बेहद गंभीर घटना है. संबंधितों के साथ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.”

A narrow escape from local goons on Aug 24, 12:45 AM at Rauthanahalli Main road. They tried stopping my car, chased with swords, shattering back glass. Traumatized by the delayed police response. Seeking justice, lodging FIR at Madnayakanahalli PS today. urgent action is needed! pic.twitter.com/xPxmqhLiiS

