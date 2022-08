नई द‍िल्‍ली. दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) की हाई स‍िक्‍युर‍िटी चेक‍िंग के बाद भी लोग सोने और मादक पदार्थों की तस्‍करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. इतना नहीं सुरक्षा एजेंस‍ियों से बचकर न‍िकलने के नायाब तरीके भी खूब न‍िकाले जा रहे हैं. लेक‍िन सुरक्षा एजेंस‍ियों की नजर से वह बच नहीं पा रहे हैं.

इसके चलते आए द‍िन क‍िसी न क‍िसी ऐसे मामले में सीआईएसएफ और कस्‍टम टीम के हत्‍थे चढ़ जा रहे हैं. ताजा मामला एक ऐसे यात्री का सामने आया है जोक‍ि भारत से व‍िदेशी मु्द्रा (Foreign Currency) को हैंड बैगेज में बड़े ही शा‍त‍िर तरीके से छुपाकर दुबई ले जा रहा था.

आईजीआई एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की टीम ने बिहैवियर डिटेक्शन के आधार पर एक यात्री को पकड़ा है. वह यात्री भारी मात्रा में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा छुपाकर दुबई लेकर जा रहा था. उसके पास से सीआईएसएफ ने करीब 60 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की है. पकड़े जाने के बाद पूछताछ के दौरान यात्री कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद सीआईएसएफ ने उसको एयरपोर्ट कस्टम विभाग (customs) को सौंप दिया.

Vigilant #CISF personnel apprehended a passenger carrying foreign currency (worth approx. Rs 60 lakh) concealed in his bag @ IGI Airport, New Delhi. The Passenger was handed over to customs.#PROTECTIONandSECURITY #Alertness@HMOIndia@MoCA_GoI pic.twitter.com/QKet1iv3QT

— CISF (@CISFHQrs) July 31, 2022