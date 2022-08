IGI एयरपोर्ट पर 40 लाख की फॉरेन करंसी के साथ CISF ने पकड़े तीन यात्री, मुंबई से बैंकॉक जाने की थी तैयारी

नई दिल्ली. दिल्ली स्थ‍ित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ (CISF) टीम ने तीन यात्रियों को 40 लाख की फॉरेन करंसी के साथ पकड़ने में कामयाबी हास‍िल की है. यह फॉरेन करंसी अमेरिकी डॉलर (US Dollar) और यूरो (Euro) में बरामद की गई है. इस मामले में पकड़े गए तीनों यात्रियों की पहचान राजन सिंह, आलोक कुमार और सुशील सिंह के रूप में हुई है जोक‍ि एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-887 से मुंबई होते हुए बैंकॉक जाने की फ‍िराक में थे.

सीआईएसएफ प्रवक्ता के मुताब‍िक आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के चेक इन एरिया में एक हवाई यात्री को संदिग्ध रूप से खड़े हुए देखा गया. टीम ने उसका ब‍िहेवियर डिटेक्शन क‍िया तो उसमें कुछ बदलाव द‍िखा. इसके बाद सर्विलांस और इंटेलिजेंस टीम ने उसके लगेज की जांच की और रैंडम चेकिंग पॉइंट की तरफ डायवर्ट कर द‍िया गया. एक्स रे मशीन से स्क्रीनिंग के दौरान उसके बैग में छुपा कर रखी गयी करंसी की संदिग्ध इमेज नजर आयी, जिसकी जानकारी सीआईएसएफ और कस्टम अफसरों को दी गई. इसके बाद उसे चेक इन प्रक्रिया के लिए जाने दिया गया.

पूछताछ में उसकी पहचान राजन सिंह के रूप में हुई है. उससे प्राप्‍त जानकारी और सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर सीआईएसएफ टीम को उसके 2 अन्य साथियों के बारे में पता चला, जो उसी फ्लाइट से जाने वाले थे. इस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने चेक इन और डोमेस्टिक रिटेल एरिया से अन्य दो यात्रियों आलोक कुमार और सुशील सिंह को भी पकड़ने में कामयाबी हास‍िल की.

