नई द‍िल्‍ली. दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर हमेशा हाई स‍िक्‍युर‍िटी चेक‍िंग रहती है. बावजूद इसके सोने, मादक पदार्थों की तस्‍करी और फॉरेन करंसी को छुपाकर ले जाने से भी यात्री गुरेज नहीं कर रहे हैं. इसके ल‍िए वह आए द‍िन सुरक्षा एजेंस‍ियों से बचकर न‍िकलने के नायाब तरीके भी खूब अपना रहे हैं. लेक‍िन कई लेयर के स‍िक्‍युर‍िटी इंतजाम के चलते वह पकड़ में आ जा रहे हैं. ताजा मामला एक ऐसे यात्री का सामने आया है जोक‍ि भारत से व‍िदेशी मु्द्रा (Foreign Currency) को प्लास्टिक थ्रेड रोल्स में बड़े ही शा‍त‍िर तरीके से छुपाकर दुबई ले जा रहा था.

IGI Airport: र‍ियाद से LED लाइट के बॉक्‍स में छुपा कर लाया सोना, कस्‍टम ने आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा

आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने एक यात्री को पकड़ने में कामयाबी हास‍िल की है. वह प्लास्टिक थ्रेड रोल्स में अमेरिकी डॉलर छुपाकर दुबई (Dubai) ले जा रहा था. उसके पास से करीब 42.25 लाख रुपये मूल्य के अमेरिकी डॉलर (US Dollars) को बरामद कर ल‍िया गया. पकड़े गए यात्री की पहचान रौनक अफरीज के रूप में की गई. सुरक्षा एजेंसियों ने उसके पास से भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport) भी बरामद क‍िया है.

Always alert & vigil to Protect & Secure !#CISF nabbed a passenger carrying 52,800 USD worth approximately INR 42.25 lakh ingeniously concealed in plastic thread rolls @ IGI Airport, Delhi. The passenger was handed over to Customs.@HMOIndia@MoCA_GoI@JM_Scindia pic.twitter.com/SmvXQdQjkU

— CISF (@CISFHQrs) August 4, 2022