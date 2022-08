नई द‍िल्‍ली. दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर हाई स‍िक्‍युर‍िटी चेक‍िंग इंतजामों के बाद भी गलत कार्यों में संल‍िप्त लोगों को पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं है. आए द‍िन द‍िल्‍ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंस‍ियां उनको पकड़ रही हैं. लेक‍िन इस तरह के लोग ब‍िना डर के गोरखधंधे को अंजाम देने में जुटे हैं.

हाल ही में सीआईएसएफ (CISF) ने एक ऐसे यात्री को पकड़ा था जोक‍ि भारत से करीब 60 लाख कीमत की व‍िदेशी मु्द्रा (Foreign Currency) को हैंड बैगेज में बड़े ही शा‍त‍िर तरीके से छुपाकर दुबई ले जाने की फ‍िराक में था. अब ताजा उदाहरण अमेर‍िकी डॉलर (US Dollar) को मसालों के बॉक्‍स और पापड़ के बीच में छुपाकर बैंकॉक (Bangkok) ले जाने का सामने आया है.

#CISF nabbed a passenger carrying foreign currency worth approximately INR 15.5 lakh concealed inside Spice boxes and in between papad packets @ IGI Airport, Delhi. The passenger was handed over to Customs.

#PROTECTIONandSECURITY #Vigilant@HMOIndia@MoCA_GoI@JM_Scindia pic.twitter.com/WPdjWqLGF5

— CISF (@CISFHQrs) August 2, 2022